Galatasaray'da iki ismin kaderi belli oldu! Yollar ayrılıyor

Mevcut durumda 14 yabancısı bulunan Galatasaray, transfer yapabilmek için takımdan bazı isimlerle yollarını ayıracak. Bu kapsamda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, 2 ismin biletini kesti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasarsay (GS) haberleri

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, yeni alacağı yabancı oyunculara yer açmak için bir yandan da bazı yabancılarla yollarını ayırmak zorunda.

Cimbom'da ilk olarak gözden çıkarılan yabancılar Stoke City'den kiralanan Etebo ile birlikte Jesse Sekidika oldu.

Fatih Terim'in ligin ikinci yarısı için kadroda düşünmediği Etebo'nun kiralık sözleşmesi devre arasında feshedilecek.

Henüz bekleneni veremeyen Jesse Sekidika ise sürekli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanacak.

Aslan böylelikle 2 yabancı transferi için kadrosunda yer açacak. Ayrıca Babel'e de teklif gelmesi halinde Hollanda oyuncu ile yollar ayrılacak. (Takvim)

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