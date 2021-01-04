05 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

PFDK sevkleri açıklandı! Emre Kılınç...

PFDK sevkleri açıklandı! Emre Kılınç...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

(), resmi internet sitesinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. Açıklamada Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ile futbolcu 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği kaydedildi.

() Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ile futbolcu 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

futbolcusu KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN'ın 02.01.2021 tarihinde oynanan -YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.01.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi MAHMUT RECEVİK'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu EMRE KILINÇ'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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