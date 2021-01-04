Galatasaray'da kadro sil baştan! Fatih Terim onlara şans verecek
Son olarak Antalyaspor'la berabere kalan Galatasaray, bu maçta 4 oyuncusunu da kaybetmişti. Sarı-kırmızılılarda eksiklikler teknik direktör Fatih Terim'i düşündürürken, deneyimli hocanın yedeklere şans vereceği öğrenildi. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri
Deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan G.Saray'da tek sevindirici haber Taylan Antalyalı'nın cezasını tamamlayıp yarın 11'deki yerini alacak olması... Fatih Terim, Konya karşısında Marcao'nun yokluğunda stoperde Donk-Luyindama ikilisine şans verecek. Sağ bekte yine Linnes görev yapacak. Terim'in, kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Emre Kılınç'ın yerine kanatta Kerem'i oynatması bekleniyor. Diagne, istenen fiziksel seviyeye gelirse ilk 11'de forma giymesi, Oğulcan'ın da Arda'nın yerine kanada çekilmesi planlanıyor. Diagne oynayamazsa, Oğulcan'ın yine forvette sahaya çıkması, Sekidika'nın ise kanada geçmesi öngörülüyor.
TERİM'İN GAZABINA MI UĞRADI!
Antalya maçında Radamel Falcao sakatlanırken, Oğulcan Çağlayan ise gol yollarında yetersiz kaldı. Gözler Mbaye Diagne'yi arasa da Senegalli futbolcu, karantina süresi sona ermesine karşın kadroya alınmadı. Terim'in, Göztepe maçında oyundan alınmasına tepki göstermesi ve direkt soyunma odasına gitmesi nedeniyle ceza kestiği yorumları yapıldı. Şimdi gözler Konya ile oynanacak kritik maça çevrildi ve forvette kimin oynayacağı merak konusu...
YOLCULUK BUGÜN
Galatasaray, Antalyaspor beraberliğinin şokunu atlatamadan Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Dün rejenerasyon çalışması yapan sarı-kırmızılılar bugün yapacakları idmanın ardından Konya maçı için yola çıkacak. (Fotomaç)
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