05 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Arda Turan takımını yalnız bırakmadı Konya'ya gitti

Kaptan takımını yalnız bırakmadı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

'ın maçı öncesi takım kaptanı maçta görev alamayacak olmasına rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için kafilede yer aldı.

Sarı kart cezası nedeniyle deplasmanında görev alamayacak olan kaptan da kafilede yer aldı. Başarılı futbolcunun, Terim'le görüşerek arkadaşlarının yanında olmak istediğini söylediği ve hocasının da bu talepten çok memnun olduğu ifade edildi. Bu arada koronavirüsü atlatan de kadroya dahil edildi. (Fotomaç)
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