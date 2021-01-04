Galatasaray Falcao kararını verdi!
Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında gelen Falcao meselesi için teknik direktör Fatih Terim kararını verdi ve yönetimle görüştü. İşte detaylar...
Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao devri sona eriyor...
Sarı-Kırmızılı takıma geçen sezonun başında transfer olan ve 1.5 yılda 9 milyon Euro'yu cebine koyan Kolombiyalı golcü bu süreçte 31 maçta oynadı, 32 maçı ise sakatlığı sebebiyle kaçırdı.
Son olarak Antalya maçındaki sakatlığı bardağı taşırdı.
KULÜP BULMASI İSTENECEK
En kritik maçlarda sakatlığı sebebiyle takımda yer almayan Falcao'dan yönetim ara transfer döreminde takım bulmasını isteyecek.
Kolombiyalı futbolcu kesin olarak gönderilecek.
EN CİDDİ TALİBİ INTER MIAMI
Cimbom'un biletini kestiği Falcao'nun en ciddi talibi ise Inter Miami.
Galatasaray, devre arasında kulübe resmi teklif gelmesi halinde Falcao için bonservis bedeli talep etmeyecek. (Takvim)
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