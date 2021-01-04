04 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Falcao kararını verdi!

Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında gelen Falcao meselesi için teknik direktör Fatih Terim kararını verdi ve yönetimle görüştü. İşte detaylar...

Galatasaray Falcao kararını verdi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

'da Kolombiyalı golcü Radamel devri sona eriyor...

Galatasaray Falcao kararını verdi!

Sarı-Kırmızılı takıma geçen sezonun başında transfer olan ve 1.5 yılda 9 milyon Euro'yu cebine koyan Kolombiyalı golcü bu süreçte 31 maçta oynadı, 32 maçı ise sakatlığı sebebiyle kaçırdı.

Galatasaray Falcao kararını verdi!

Son olarak maçındaki sakatlığı bardağı taşırdı.

Galatasaray Falcao kararını verdi!

KULÜP BULMASI İSTENECEK

En kritik maçlarda sakatlığı sebebiyle takımda yer almayan 'dan yönetim ara transfer döreminde takım bulmasını isteyecek.

Galatasaray Falcao kararını verdi!

Kolombiyalı futbolcu kesin olarak gönderilecek.

Galatasaray Falcao kararını verdi!

EN CİDDİ TALİBİ INTER MIAMI

'un biletini kestiği 'nun en ciddi talibi ise .

Galatasaray Falcao kararını verdi!

, devre arasında kulübe resmi teklif gelmesi halinde için bonservis bedeli talep etmeyecek. (Takvim)

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