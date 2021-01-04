04 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis’in yeri dolmadı!

Cimbom'da Gomis'in yeri dolmadı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

Galatasaray'ın forvet hattındaki sıkıntısı sürüyor. Sarı-kırmızılı takım Bafetimbi 'in ayrılığının ardından bu bölge için 40 milyon euro harcadı fakat istikrar sağlayamadı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Galatasaray'da 2017-2018 sezonunda 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Bafetimbi 'in ayrılmasından sonra santrfor pozisyonunda yaşanan sıkıntı bir türlü giderilemedi. Fransız golcünün gönderilmesinin ardından son 3 sezonda 7 farklı santrfor görev yaptı ve sadece 48 gol atabildi. Bafetimbi Gomis sonrası görev alan futbolculardan Diagne 16, 15, ve 7'şer, Andone 2, ise 1 gol attı. Transfer edilen 4 yabancı santrforun sarı-kırmızılı kulübe maliyeti yaklaşık 40 milyon euro'yu buldu ancak ileri uçta bir türlü istikrar yakalanamadı.

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