Galatasaray'da Bafetimbi Gomis’in yeri dolmadı!
Galatasaray'ın forvet hattındaki sıkıntısı sürüyor. Sarı-kırmızılı takım Bafetimbi Gomis'in ayrılığının ardından bu bölge için 40 milyon euro harcadı fakat istikrar sağlayamadı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri
Galatasaray'da 2017-2018 sezonunda 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis'in ayrılmasından sonra santrfor pozisyonunda yaşanan sıkıntı bir türlü giderilemedi. Fransız golcünün gönderilmesinin ardından son 3 sezonda 7 farklı santrfor görev yaptı ve sadece 48 gol atabildi. Bafetimbi Gomis sonrası görev alan futbolculardan Diagne 16, Falcao 15, Eren Derdiyok ve Adem Büyük 7'şer, Andone 2, Mitroglou ise 1 gol attı. Transfer edilen 4 yabancı santrforun sarı-kırmızılı kulübe maliyeti yaklaşık 40 milyon euro'yu buldu ancak ileri uçta bir türlü istikrar yakalanamadı.
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