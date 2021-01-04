Galatasaray'da Salih Uçan defteri kapandı!

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Salih Uçan ile ilgilendiği ifade edilmişti. Sarı-kırmızılılar bu transferden vazgeçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Salih Uçan'ın transferinin rafa kalktığı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Salih'in sarı-kırmızılı takımda forma giymek istemesine karşın Alanya'nın yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle görüşmelerin askıya alındığı ifade edildi. Galatasaray'ın da bu nedenle Kasımpaşa'dan ayrılma kararı alan Aytaç Kara ile söz kestiği belirtiliyor. (Fotomaç)

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