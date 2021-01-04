04 Ocak 2021, Pazartesi

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Galatasaray'da Salih Uçan defteri kapandı!

Salih Uçan defteri kapandı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın ile ilgilendiği ifade edilmişti. Sarı-kırmızılılar bu transferden vazgeçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan 'ın transferinin rafa kalktığı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Salih'in sarı-kırmızılı takımda forma giymek istemesine karşın Alanya'nın yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle görüşmelerin askıya alındığı ifade edildi. Galatasaray'ın da bu nedenle Kasımpaşa'dan ayrılma kararı alan Aytaç Kara ile söz kestiği belirtiliyor. (Fotomaç)

Galatasaray 2021'e kötü başladı! haberin devamı

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