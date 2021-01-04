Galatasaray 2021'e kötü başladı!

Galatasaray yılbaşı gecesi Omar'ın talihsiz kazasıyla sarsılırken, Antalyaspor'a karşı alınan beraberlik ve 4 oyuncusunu bu maçta kaybetmesi moral kaybına yol açtı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Yeni yıla ligin zirvesinde giren ve büyük moral kazanan Galatasaray, 2021'in ilk 2 gününde kabusu yaşadı. Yeni yıla girilirken Omar'ın ağır yaralanmasıyla başlayan olumsuzluklar, Antalyaspor maçıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekibin savunmasını bir türlü aşamayan ve büyük güçlükle kazanılan liderliği de bir haftada bırakmak istemeyen sarı-kırmızılı ekipte aranan gol geciktikçe sinirler gerildikçe gerildi. İkinci yarının başında Emre Kılınç kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MORALLER BOZULDU

Ardından Marcao ve Arda da gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü. 46. dakikada oyuna dahil olan Falcao'nun yeniden sakatlanıp oyundan çıkması da moralleri iyice bozdu. 90 dakika sonunda ise hem 2 puan uçtu gitti hem de liderlik... Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası sürerken Feghouli, Babel ve Etebo'nun da sakatlıkları devam ediyor. Bu durum yarın deplasmanda oynanacak Konyaspor maçı öncesi taraftarları endişelendiriyor.

TOPA 11 KEZ DOKUNDU

Oyunda kaldığı sürede 11 kez topa dokunan Falcao, 9 pasından 3'ünde isabet sağlayamadı. Oyunda kaldığı süreçte tek olumlu hareketi verdiği kilit pas oldu.

1 AY DAHA YOK

Antalyaspor maçı sonrası "Falcao, 2021 yılında bütün maçlarda forma giydi. Hiç maç kaçırmadı" şeklinde imalı paylaşımlar da yapıldı. 2 ay sonra sahalara dönen 34 yaşındaki futbolcunun, en az 1 ay daha forma giymesi beklenmiyor. (Fotomaç)

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