04 Ocak 2021, Pazartesi

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Galatasaray'dan açıklama geldi! Radamel Falcao...

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Antalyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 03.01.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 15:43
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Galatasaray'dan açıklama geldi! Radamel Falcao...

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan açıklama geldi! Radamel Falcao...

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Antalyaspor maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

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Galatasaray'dan açıklama geldi! Radamel Falcao...

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.

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Galatasaray'dan açıklama geldi! Radamel Falcao...

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik oyunsal formda çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Galatasaray'dan açıklama geldi! Radamel Falcao...

BABEL TAKIMLA ÇALIŞTI

Ryan Babel, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

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