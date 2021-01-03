Galatasaray'dan açıklama geldi! Radamel Falcao...

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Antalyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 03.01.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 15:43 ABONE OL