04 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da kadro yeniden şekilleniyor

Galatasaray'da kadro yeniden şekilleniyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

'in 16. haftasında sahasında ağırladığı Fraport TAV ile golsüz berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da kadro yeniden şekilleniyor.

'in 16'ncı haftasında evinde Fraport TAV ile golsüz berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayıp liderliği kaptıran Galatasaray, sıkıntılı bir periyoda girdi. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yarışında hem puan, hem de çok kritik oyuncularını kaybetti.

TAKIMDA EKSİK ÇOK

Sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazlalığı da teknik direktör ile ekibini yeni arayışlara itecek. Sarı-kırmızılılarda, Antalyaspor karşısında kırmızı kart gören ile sarı kart cezalısı konumuna düşen kaptan ve , 17'nci haftada deplasmanda 'la oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak. Galatasaray'da eksikler, bu üç isimle de sınırlı değil. , ve 'nun sakatlıkları hala sürüyor. 3 futbolcunun, salı günkü Konyaspor maçında oynama ihtimali çok düşük. Yılbaşı akşamı elindeki havai fişeğin patlaması sonucu gözlerinden ve yüzünden yaralanan Omar da bir süre sahalardan uzak kalacak. Yaklaşık 2 ay formasından uzak kalan, maçıyla kadroya dahil edilen Falcao'nun, Antalyaspor mücadelesinde yine sağ üst adalesinden sakatlanması hayal kırıklığı yarattı. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli golcünün Galatasaray'da kalması halinde yine uzun süre forma giyemeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Hücum hattında yaşanan alternatifsizlik içinde Diagne'nin formsuz görüntüsü de teknik heyeti sıkıntıya sokuyor.

TAYLAN DÖNÜYOR

Galatasaray için yoğun maç trafiğindeki tek sevindirici haber ise Taylan'ın sarı kart cezasını tamamlayıp yeniden 11'deki yerini alacak olması. Fatih Terim, Konyaspor karşısında Marcao'nun yokluğunda stoperde Donk-Luyindama ikilisine şans verecek. Sağ bekte yine görev yapacak. Tecrübeli hocanın, Emre Kılınç'ın yerine kanatta 'nu oynatması bekleniyor. Diagne, istenen fiziksel seviyeye gelirse ilk 11'de forma giymesi, Oğulcan'ın da Arda'nın yerine kanada çekilmesi planlanıyor. Diagne oynayamazsa, Oğulcan'ın yine forvette sahaya çıkması, Sekidika'nın ise kanada geçmesi öngörülüyor.

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