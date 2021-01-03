Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 2 isim çok yakın...

Galatasaray sezon sonunda ipi göğüslemek için devre arasında kritik transferlere imza atacak. Orta saha bölgesince ciddi eksiği bulunan sarı kırmızılılar ilk olarak Alanyaspor'dan Salih Uçan'ı kadrosuna katacak. Ardından Fenerbahçe'nin de istediği yıldız isim için devreye girerek kadrosuna katmaya çalışacak. İşte detaylar...