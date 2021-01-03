04 Ocak 2021, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 2 isim çok yakın...

Galatasaray sezon sonunda ipi göğüslemek için devre arasında kritik transferlere imza atacak. Orta saha bölgesince ciddi eksiği bulunan sarı kırmızılılar ilk olarak Alanyaspor'dan Salih Uçan'ı kadrosuna katacak. Ardından Fenerbahçe'nin de istediği yıldız isim için devreye girerek kadrosuna katmaya çalışacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2021 11:41
ABONE OL
  • 1
  • 15
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 2 isim çok yakın...

Devre arası transfer döneminin başlamasına günler kala hareketli saatler yaşanıyor. Süper Lig'in devleri kadrolarını güçlendirmek için resmen harekete geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 2 isim çok yakın...

Antalyaspor maçında beklenmedik bir puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılı takım, ara transfer döneminde kadrosunda gözle görülür değişiklikler yaşayacak.

  • 3
  • 15
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 2 isim çok yakın...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden Galatasaraylı kurmaylar, kadroda düşünülmeyen bazı oyuncularla yolları ayıracak.

  • 4
  • 15
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 2 isim çok yakın...

Kadroda yer açacak olan Aslan, bir süredir gündemde olan Salih Uçan'ın transferini noktalayacak ve ardından Fenerbahçe'ye yılın çalımını atacak.

İşte dev transfer operasyonunun detayları...

  • 5
  • 15
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 2 isim çok yakın...

Fenerbahçe'de parladıktan sonra çok genç yaşta Roma'nın yolunu tutan Salih Uçan, İtalya'da beklenen performansı gösteremeyip yeniden Süper Lig'e döndü. Aytemiz Alanyaspor formasını giyen 26 yaşındaki futbolcu, istikrarlı oyunuyla Süper Lig devlerinin dikkatini çekti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör