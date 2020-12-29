29 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! "O ismi alın"

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam Fatih Terim yönetime ısrarla istediği ismi iletti ve mutlaka takıma katılmasını istedi. İşte o isim ve detaylar...

Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! O ismi alın
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

devre arasında yapacağı golcü transferine odaklandı…

Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! O ismi alın

Sarı-Kırmızılılar'a devre arası yaklaşırken menajerler yıldız isimleri önerdi.

Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! O ismi alın

Bu isimler arasında ve Hulk gibi yıldızlar yer alıyor. Ancak Teknik Direktörü bu isimleri veto etti.

Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! O ismi alın

DAHA ÖNCE MESAJI VERMİŞTİ
Terim, "Artık futbolcuların geçmişlerine değil geleceklerine yatırım yapacağız" açıklaması yapmıştı. Tecrübeli hocanın istediği isim forması giyen 20 yaşındaki golcü Brenner.

Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! O ismi alın

SCOUT TRANSFERLERİNE AĞIRLIK
Fatih hocanın Brenner'in alınması için yönetime rapor sunduğu bildirildi.

Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! O ismi alın

'ın önümüzdeki döneminde scout transferlerine ağırlık vermesi bekleniyor.

Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! O ismi alın

YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR
Güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro alan Sambacı yıldız Brenner için yönetim önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara başlayacak. Brezilyalı oyuncunun alternatifleri de genç golcüler olacak.

Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! O ismi alın

SÖZLEŞMESİ 2022 YILINDA SONA ERİYOR
Brenner'in ile olan sözleşmesi 2022 yılının sonunda sona eriyor. 2017'den beri Sao Paolo'da forma giyiyor. (Takvim)

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