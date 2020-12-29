Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! "O ismi alın"
Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam Fatih Terim yönetime ısrarla istediği ismi iletti ve mutlaka takıma katılmasını istedi. İşte o isim ve detaylar...
Galatasaray devre arasında yapacağı golcü transferine odaklandı…
Sarı-Kırmızılılar'a devre arası yaklaşırken menajerler yıldız isimleri önerdi.
Bu isimler arasında Diego Costa ve Hulk gibi yıldızlar yer alıyor. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu isimleri veto etti.
DAHA ÖNCE MESAJI VERMİŞTİ
Terim, "Artık futbolcuların geçmişlerine değil geleceklerine yatırım yapacağız" açıklaması yapmıştı. Tecrübeli hocanın istediği isim Sao Paolo forması giyen 20 yaşındaki golcü Brenner.
SCOUT TRANSFERLERİNE AĞIRLIK
Fatih hocanın Brenner'in alınması için yönetime rapor sunduğu bildirildi.
Galatasaray'ın önümüzdeki transfer döneminde scout transferlerine ağırlık vermesi bekleniyor.
YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR
Güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro alan Sambacı yıldız Brenner için yönetim önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara başlayacak. Brezilyalı oyuncunun alternatifleri de genç golcüler olacak.
SÖZLEŞMESİ 2022 YILINDA SONA ERİYOR
Brenner'in Sao Paolo ile olan sözleşmesi 2022 yılının sonunda sona eriyor. 2017'den beri Sao Paolo'da forma giyiyor. (Takvim)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları