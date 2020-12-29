Fatih Terim istedi! Trezeguet için girişimler başladı
Devre arası transfer döneminde hızlı bir kanat oyuncusu almak isteyen Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Trezeguet'i kadrosuna katmaya çalışacak. | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri
Galatasaray'da 5 Ocak'a başlayacak ara transfer dönemi öncesinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Aytaç Kara'yı bitiren sarı-kırmızılı ekipte yabancı transferinde ise Fatih Terim'i eski göz ağrısı Trezeguet bulunuyor. Bu sezon İngiliz kulübü ile 9 maça çıkan ve yalnızca 1 asisti bulanan Mısırlı oyuncu için yönetimin, satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Aston Villa yüksek bir ücret talep ederse kiralık formülü denenecek.
DIAGNE'YE YARAYACAK
Diagne'nin Kasımpaşa'da oynarken attığı gollerde Trezeguet'in büyük katkısı vardı. Mısırlı oyuncu alınabilirse bu durum bir türlü ritmini bulamayan Senegalli golcüye de yarayacak. (Fotomaç)
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