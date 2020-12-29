29 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim istedi! Trezeguet için girişimler başladı

Cimbom'da Süper Lig'in eski yıldızı için girişimler başladı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.12.2020

Devre arası transfer döneminde hızlı bir kanat oyuncusu almak isteyen Galatasaray, teknik direktör 'in isteği doğrultusunda i kadrosuna katmaya çalışacak. | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri

Galatasaray'da 5 Ocak'a başlayacak ara transfer dönemi öncesinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Aytaç Kara'yı bitiren sarı-kırmızılı ekipte yabancı transferinde ise 'i eski göz ağrısı Trezeguet bulunuyor. Bu sezon İngiliz kulübü ile 9 maça çıkan ve yalnızca 1 asisti bulanan Mısırlı oyuncu için yönetimin, satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Aston Villa yüksek bir ücret talep ederse kiralık formülü denenecek.

DIAGNE'YE YARAYACAK

Diagne'nin Kasımpaşa'da oynarken attığı gollerde in büyük katkısı vardı. Mısırlı oyuncu alınabilirse bu durum bir türlü ritmini bulamayan Senegalli golcüye de yarayacak. (Fotomaç)

Galatasaray'a Onyekuru transferinde sürpriz rakip! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Devre arasında G.Saray’da! İşte sözleşme şartları Devre arasında G.Saray’da! İşte sözleşme şartları
Belhanda yeni sözleşme bekliyor! Görüşmeler başladı Belhanda yeni sözleşme bekliyor! Görüşmeler başladı
Transfer toplantısı! Terim o futbolcuyu istedi Transfer toplantısı! Terim o futbolcuyu istedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör