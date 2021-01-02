04 Ocak 2021, Pazartesi

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Galatasaray'da Levent Şahin: Emre Kılınç'ın kırmızı kartı bize göre doğru değil

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Bir puana sevinecek takım değiliz, iki puan kaybettik" diyen Şahin, "Emre Kılınç'ın kırmızı kartı bize göre doğru değil" ifadelerini kullandı.
02.01.2021
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