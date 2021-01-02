Galatasaray'da Levent Şahin: Emre Kılınç'ın kırmızı kartı bize göre doğru değil

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Bir puana sevinecek takım değiliz, iki puan kaybettik" diyen Şahin, "Emre Kılınç'ın kırmızı kartı bize göre doğru değil" ifadelerini kullandı.

ABONE OL