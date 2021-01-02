04 Ocak 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'da Levent Şahin: Emre Kılınç'ın kırmızı kartı bize göre doğru değil
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Bir puana sevinecek takım değiliz, iki puan kaybettik" diyen Şahin, "Emre Kılınç'ın kırmızı kartı bize göre doğru değil" ifadelerini kullandı.
02.01.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Mehmet Özcan: ''Galatasaray'ın İlk Golü Bulmada Bir Problemi Var'' / A Spor/Spor Ajansı/ 03.01.2021
- Yalçın'dan maç yorumu! "Beşiktaş her kulvarda liderliğe oynar"
- Galatasaray'ın Puan Kaybına Yalçın Ayhan'dan Flaş Yorum! / A Spor / Son Sayfa / 03.01.2021
- Samet Aybaba'dan hakemlere eleştiri!
- "Trabzonspor her zaman yukarıya oynar"
- Atılay Canel: Mağlubiyetten dolayı üzgünüz
- Samet Aybaba'dan hakemlere eleştiri!
- Adnan Dalgakıran: Arkadaşımızı yumrukladılar
- Adnan Dalgakıran: Arkadaşımızı yumrukladılar
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları