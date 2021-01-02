Galatasaraylı Emre Kılınç maç sonrası özür diledi!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin 51. dakikasında Emre Kılınç yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 26 yaşındaki oyuncu, maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak özür diledi. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Emre Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçta tamamen istemsiz bir şekilde yaptığım hareketten ve kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray taraftarından özür dilerim." ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılı oyuncu, cezasının bitmesinin ardından takımı için elinden gelen her şeyi terinin son damlasına kadar yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.





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