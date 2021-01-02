04 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaraylı Emre Kılınç maç sonrası özür diledi!

Emre Kılınç'tan maç sonrası özür!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.01.2021

'in 16. haftasında ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin 51. dakikasında yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 26 yaşındaki oyuncu, maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak özür diledi. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçta tamamen istemsiz bir şekilde yaptığım hareketten ve kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük taraftarından özür dilerim." ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılı oyuncu, cezasının bitmesinin ardından takımı için elinden gelen her şeyi terinin son damlasına kadar yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.


Galatasaray 10 kişi! İşte kırmızı kart pozisyonu haberin devamı

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