29 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da hedef Onyekuru transferi! Görüşme gerçekleştirildi...

Süper Lig'de zirveye yerleşen Galatasaray, ara transfer döneminde nokta atışı isimleri kadrosuna katarak sezonu şampiyon tamamlamak istiyor. Galatasaray'ın transfer hedefinde yer alan ilk isim Onyekuru oldu. Fatih Terim'in çok istediği Onyekuru için görüşmeler başladı. İşte detaylar...

Galatasaray'da hedef Onyekuru transferi! Görüşme gerçekleştirildi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 Giriş Tarihi: 29.12.2020

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen G.Saray'da rota yeniden Henry 'ya çevrildi. Sarı kırmızılı formayı daha önce iki farklı dönemde giyen Nijeryalı kanat oyuncusunun üçüncü kez transferi gündeme geldi.

Galatasaray'da hedef Onyekuru transferi! Görüşme gerçekleştirildi...

Aynı zamanda Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın menajeri olan William D'Avila ile çalışan , Aslan'da yeniden forma giymek istediğini Kulübü'ne iletti.

Galatasaray'da hedef Onyekuru transferi! Görüşme gerçekleştirildi...

Geçtiğimiz perşembe günü başkan ve 2. başkan ile bir araya gelen D'Avila, Monaco'da uzun süredir kadro dışı olan 'nun kariyerine 'da devam etmeyi çok istediğini aktardı.

Galatasaray'da hedef Onyekuru transferi! Görüşme gerçekleştirildi...

Hürriyet'in haberine göre; menajer D'Avila, Monaco Kulübü'nün 23 yaşındaki futbolcu için 'kiralık' formülüne kesinlikle karşı olduğunu, ancak 'sezon sonu satın alma şartıyla' kiralama teklifini kabul edebileceğini söyledi.

Galatasaray'da hedef Onyekuru transferi! Görüşme gerçekleştirildi...

MONACO 7.5 MİLYON EURO İSTİYOR
ve bunun üzerine Monaco'nun 'nun bonservisi için ne kadar istediğini sordu, D'Avila ise "7.5 milyon Euro" yanıtını verdi.

Galatasaray'da hedef Onyekuru transferi! Görüşme gerçekleştirildi...

Sarı kırmızılılar, 'nın 'sattığın kadar al' kısıtlamasının devam ettiğini gerekçe göstererek, söz konusu rakamı ödeyemeyeceklerini bildirdi.

Galatasaray'da hedef Onyekuru transferi! Görüşme gerçekleştirildi...

GÖZLER FATİH TERİM'DE
Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmek üzere sözleşirken, Yönetimi, ile ilgili son kararını teknik direktör ile görüştükten sonra verecek.

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