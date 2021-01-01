Son dakika: Omar Elabdellaoui'nin doktoru son durumunu açıkladı!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, yılbaşı akşamı elinde havai fişek patlaması sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Yıldız futbolcunun doktoru basın açıklaması ile son durumunu duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Omar Elabdellaoui, elinde havai fişek patlaması sonrasında hastaneye yatırılmıştı. Prof. Dr. Vedat Kaya Omar Elabdellaoui'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.

"İKİ GÖZÜNDE DE HASAR VAR"

Prof. Dr. Vedat Kaya, "Bir gözde daha fazla olmak üzere 2 gözde de yaralanma söz konusuydu. Şu anki durumu düne göre oldukça iyi. Şu an medikal tedavisi devam ediyor. Yeniden bir müdahale gerekebilir. Değerlendirme sonucunda planlamayı düşünüyoruz. Bir gözü diğerine göre daha hasarlı.

"ŞUAN GÖRME YETİSİ VAR"

"Görme yetisi var şu anda ama net bir şey söylemek doğru değil. Termal kimyasal yanık diyebiliyoruz şu anda. Bunları şimdi temizledik. Bir gün içinde bu bile çok büyük fark yarattı diyebiliriz."

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