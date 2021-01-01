01 Ocak 2021, Cuma

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Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Galatasaray - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 Giriş Tarihi: 01.01.2021

'in 16. haftasında lider ile geçtiğimiz hafta Hatayspor'a ağır bir yenilgi alan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve eksiklikler de yer alıyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Antalyaspor maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY SON 8 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 8 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2016'da alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 4 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takımın İstanbul'da yaptığı 24 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 15-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 52 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi. Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 12 lig maçının 6'sını Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti. Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

GALATASARAY, SAHASINDA 10 YILDIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, son 10 yılda Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı lig maçlarında mağlup olmadı.

Kırmızı-beyazlılara sahasında son olarak 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında 8 Mayıs 2010'da yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki süreçte evinde rakibine maç kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu dönemde Antalyaspor ile sahasında yaptığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılıların attığı 25 gole Akdeniz temsilcisi 7 golle karşılık verebildi. Galatasaray, Antalyaspor ile evinde oynadığı son 3 lig maçını da kazanırken toplamda 13 gol atıp, kalesinde gole izin vermedi.

OMAR ELABDELLAOUI FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-kırmızılı ekipte yılbaşı kutlamalarında elinde havai fişek patlayan , kırmızı-beyazlılara karşı sahaya çıkamayacak.

Hastanede tedavisi devam edilen 29 yaşındaki Norveçli sağ bek, takımdaki yerini alamayacak.

ÜÇ FUTBOLCUNUN SAKATLIKLARI SÜRÜYOR

Galatasaray'da Ryan Babel, Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli'nin sakatlıkları devam ediyor.

Kondisyonerler eşliğinde çalışan Babel ile tedavileri süren Etebo ve Feghouli, hafta içinde takım antrenmanlarına katılamadı.

Üç futbolcunun da müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

TAYLAN ANTALYALI, KART CEZALISI

Sarı-kırmızılı ekibin genç orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, kart cezası nedeniyle Antalyaspor'a karı forma giyemeyecek.

Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan, Akdeniz temsilcisiyle yapılacak karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 17. haftadaki İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

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