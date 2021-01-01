01 Ocak 2021, Cuma

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Omar Elabdellaoui'nin doktoru canlı yayında son durumunu aktardı!

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlaması sonucunda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Omar Elabdellaoui'nin son durumunu doktoru canlı yayında aktardı. İşte detaylar...
01.01.2021
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