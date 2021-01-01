Omar'ın havai fişek kazasının ardından yürek burkan detay!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi evinde havai fişek patlatmak isterken yaralandı. Hastaneye kaldırılan Omar'ın doktoru iki gözünde ciddi hasar oluştuğu görme kaybı yaşayabileceğini açıkladı. Omar'ın yaşadığı bu kazanın ardından yürek burkan bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...
Dün gece yeni yıla saatler kala gelen son dakika haberi tüm spor camiasını üzdü. Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui'nin elinde havai fişek patladığı ve bazı parçaların yüzüne geldiği açıklandı.
Bu üzücü gelişmenin ardından Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak hastaneye giderek oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Omar'ın uzun süre görme kaybı yaşayabileceğini ifade edilirken Abdürrahim Albayrak, yıldız oyuncunun gözünün yıkanacağını açıkladı. Omar yaklaşık 1 ay önce de corona virüs geçirmişti.
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Omar Elabdellaoui'nin iki gözünde de problem olduğu bir gözündeki görme kaybının çok yüksek olduğu ifade edildi.
Son dakika bilgisine göre Omar'ın önce Bahçelievler'de bir hastaneye kaldırıldığı daha sonra durumun riskinden dolayı sponsorlu hastaneye nakil ettirildiği de gelen bilgiler arasında...
DOWN SEMDROMLU OĞLUNU EĞLENDİRMEK İÇİN...
Sabah'ın haberine göre; Omar'ın üç çocuğundan birinin down sendromlu olduğu başarılı oyuncunun çocuğunu eğlendirmek için havai fişek sistemi kurduğu ortaya çıktı...
OMAR'IN DOKTORU PROF. DR. VEDAT KAYA'DAN İLK AÇIKLAMA!
Omar'ın doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya yıldız oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Vedat Kaya, Omar'ın durumunun finalde nereye varacağına ilişkin takiplerin yapıldığını incelemelerin yapıldığını vurguladı.
Omar'ın durumunun düne göre daha iyi olduğunu ifade eden uzman isim bir gözün diğerine göre daha hasarlı olduğunu ifade etti. Önümüzdeki süreçte yapılacak işlemlerden sonra durumun netliğe kavuşacağı vurgulandı.
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