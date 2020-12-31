01 Ocak 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Barcelona'dan Galatasaray'a dev transfer bombası! Etebo'nun yerine gelecek

Devre arası transfer döneminde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'a müjde gibi bir haber geldi. Barcelona'lı yıldız, şans bulamadığı için takımdan ayrılmak isterken, menajeri sarı-kırmızılılarla temas kurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 31.12.2020 23:42 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 07:01
ABONE OL
  • 1
  • 5
Barcelona'dan Galatasaray'a dev transfer bombası! Etebo'nun yerine gelecek

Regista arayışlarına devam eden Galatasaray'ın gündemine Barcelono'dan Carles Alena da girdi. İspanyol RAC-1 geçen sezon Real Betis'te kiralık oynayan İspanyol futbolcunun, bir kez daha Barcelona'dan ayrılmak için yönetime başvurduğunu yazdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Barcelona'dan Galatasaray'a dev transfer bombası! Etebo'nun yerine gelecek

İddiaya göre; iki sezon önce Milan ve Tottenham ile görüşen 22 yaşındaki Alena'ya Barcelona yönetimi o dönemde "Geleceğin yıldızını kaçırmayalım" diye izin vermemişti. ANCAK gelinen süreçte Alena, Barça'da forma bulamayacağını anladığı için ayrılmak için başvurdu.

  • 3
  • 5
Barcelona'dan Galatasaray'a dev transfer bombası! Etebo'nun yerine gelecek

Başarılı futbolcunun menajeri ilk etapta oyuncusuyla ilgilenen Galatasaray ve Getafe ile görüştü. Teknik direktör Fatih Terim'in kararına göre Alena ve Barcelona ile masaya oturulacak. Sezon başında Etebo'yu kiralayan Galatasaray, Nijeryalı futbolcudan beklediği katkıyı alamamıştı.

  • 4
  • 5
Barcelona'dan Galatasaray'a dev transfer bombası! Etebo'nun yerine gelecek

48 DAKİKA FORMA GİYDİ
Barcelona alt yapısından yetişen Carles Alena, bu sezon La Liga'da sadece 2 maçta 48 dakika şans bulabildi. Geçen sezon Real Betis'te ise 19 maça çıkmış, 1 gol, 2 asist ile oynamıştı.

  • 5
  • 5
Barcelona'dan Galatasaray'a dev transfer bombası! Etebo'nun yerine gelecek

Transfermarkt değeri 18 milyon euro olan futbolcu, forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.Etebo'nun gönderilmesi planlanırken Alena da adaylar arasına eklenmiş oldu. (Fotomaç)

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör