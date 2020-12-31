Barcelona'dan Galatasaray'a dev transfer bombası! Etebo'nun yerine gelecek

İddiaya göre; iki sezon önce Milan ve Tottenham ile görüşen 22 yaşındaki Alena'ya Barcelona yönetimi o dönemde "Geleceğin yıldızını kaçırmayalım" diye izin vermemişti. ANCAK gelinen süreçte Alena, Barça'da forma bulamayacağını anladığı için ayrılmak için başvurdu.