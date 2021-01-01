01 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Diego Costa'nın yeni adresi belli oldu! Ya Fenerbahçe ya Galatasaray

Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Diego Costa transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte o sözleşme detayları... Son dakika transfer haberi |

Diego Costa'nın yeni adresi belli oldu! Ya Fenerbahçe ya Galatasaray
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.01.2021

Madrid ile sözleşmesini fesheden 'nın ismi bir süredir ve ile anılıyor.

Diego Costa'nın yeni adresi belli oldu! Ya Fenerbahçe ya Galatasaray

yıldızın transferi konusunda flaş bir ayrıntı ortaya çıktı. 'nun Costa ile yolları ayırırken sözleşmeye tazminat maddesi koyduğu öğrenildi.

Diego Costa'nın yeni adresi belli oldu! Ya Fenerbahçe ya Galatasaray

Alınan bilgilere göre 32 yaşındaki forvet eğer bir kulübüne giderse 15 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle Costa'ya yolu kapanmış durumda.

Diego Costa'nın yeni adresi belli oldu! Ya Fenerbahçe ya Galatasaray

Aynı şekilde yıldız futbolcu A.Madrid'in 'ndeki rakibi 'ye gitmesi halinde de tazminat ödeyecek. Bu nedenle yıldızın rotası 'ye döndü.

Diego Costa'nın yeni adresi belli oldu! Ya Fenerbahçe ya Galatasaray

'nın menajerinin hem yüksek maaş beklentisi hem de tazminat tehlikesi olmadığı için ve ile temasa geçip bizzat teklifte bulunduğu öğrenildi. (Takvim)

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