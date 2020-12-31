31 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Ahmed Musa seferberliği! İşte Galatasaray'ın teklifi

Ahmed Musa seferberliği! İşte Cimbom'un teklifi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.12.2020

çalışmalarını sürdüren , geçtiğimiz yıllarda da gündemine aldığı 'yı kadrosuna katmaya kararlı. Nijeryalı yıldız için Pazartesi gününden itibaren girişimlerini hızlandıracak olan yönetimin tecrübeli oyuncuya yapacağı teklif de belli oldu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Ara transferde 'in istediği isimleri kadroya katmak isteyen yönetimi, için gaza basma kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar, Henry Onyekuru için yapılan kiralama teklifinin Monaco tarafından reddedilmesi sonrasında Musa konusunda girişimlere hız verecek. Takvim'in haberine göre başta CSKA olmak üzere 3-4 takımın gündeminde yer alan Nijeryalı forveti elinden kaçırmak istemeyen yönetim pazartesiden itibaren görüşmeleri sıklaştıracak. Hem bonservisinin elinde olması hem de hücumun her bölgesinde oynayabilmesinden dolayı Terim ısrarla bu transferin bitirilmesini istiyor. Alınan bilgilere göre Musa'ya yıllık 2.5 milyon Euro teklif edilecek.

ASLAN'IN ESKİ GÖZDESİ

Yönetim iki yıl önce de çok istemesine rağmen alamadığı Musa'yı bu kez bitirmek istiyor.

G.Saray transfer bombasını patlatıyor! Herkes Diego Costa'yı beklerken... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim'in yeni prensi! Cimbom'a süper yetenek Fatih Terim'in yeni prensi! Cimbom'a süper yetenek
Aslan'da veda zamanı! Belhanda'nın yeni takımı... Aslan'da veda zamanı! Belhanda'nın yeni takımı...
Galatasaray'ın gözü Onyekuru'da! İşte Monaco'nun şartları Galatasaray'ın gözü Onyekuru'da! İşte Monaco'nun şartları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör