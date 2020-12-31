Ahmed Musa seferberliği! İşte Galatasaray'ın teklifi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz yıllarda da gündemine aldığı Ahmed Musa'yı kadrosuna katmaya kararlı. Nijeryalı yıldız için Pazartesi gününden itibaren girişimlerini hızlandıracak olan yönetimin tecrübeli oyuncuya yapacağı teklif de belli oldu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Ara transferde Fatih Terim'in istediği isimleri kadroya katmak isteyen Galatasaray yönetimi, Ahmed Musa için gaza basma kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar, Henry Onyekuru için yapılan kiralama teklifinin Monaco tarafından reddedilmesi sonrasında Musa konusunda girişimlere hız verecek. Takvim'in haberine göre başta CSKA Moskova olmak üzere 3-4 takımın gündeminde yer alan Nijeryalı forveti elinden kaçırmak istemeyen yönetim pazartesiden itibaren görüşmeleri sıklaştıracak. Hem bonservisinin elinde olması hem de hücumun her bölgesinde oynayabilmesinden dolayı Terim ısrarla bu transferin bitirilmesini istiyor. Alınan bilgilere göre Musa'ya yıllık 2.5 milyon Euro teklif edilecek.
ASLAN'IN ESKİ GÖZDESİ
Yönetim iki yıl önce de çok istemesine rağmen alamadığı Musa'yı bu kez bitirmek istiyor.
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