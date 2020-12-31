31 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Aslan'da Salih Özcan sesleri!

Aslan'da Salih Özcan sesleri!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

, 'de forma giyen için harekete geçti. İşte transferdeki detaylar...

Emre Akbaba ile henüz anlaşma sağlanmadı. Ama gitme olasılığına karşı hazırlık da yapılıyor. Bundesliga tecrübesi olan sürekli forma şansı yakalayan 'la, Akbaba'nın yerini dolduracak. Hem de Emre'nin oynadığının yarı rakamına.

'de forma giyen Salih'in Türk menajeri Serkan Okta ile bir görüşme yapıldı. Kariyer planları hakkında bilgi istendi. Köln'le sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenileyip yenilemeyeceği soruldu. Yeni sözleşme için düşündüğü rakam öğrenildi. (Fotomaç)
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