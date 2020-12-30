30 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.12.2020

Başkanı 'nin 2. defa corona virüsüne yakalanmasının ardında Kulübü geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Başkanı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.



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