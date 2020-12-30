Galatasaray'ın hızına yetişilmiyor
Süper Lig'de 15. haftanın ardından 2020 yılını lider kapatmayı garantileyen Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in istediği bir takım olmaya başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri
Liderlik koltuğuna oturan G.Saray'da işler her hafta biraz daha Fatih Terim'in istediği gibi olmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Trabzon deplasmanında rakip takımın top dolaştırma temposunu pas başına 3.85 saniyeye kadar uzattı. Kendilerinin top dolaştırma temposunu ise 3.24 saniyeye kadar çektiler. Daha hızlı top çevirip, rakibi daha da yavaşlatan Cimbom böylece sonuca odaklı bir futbola dönmüş oldu. Bu sezon her alanda başarılı bir performans sergileyen ve zirveye kurulan G.Saray, Beşiktaş'ın ardından en çok gol atan (25) takım durumunda… Ayrıca kalesinde gördüğü 10 golle ligin en az gol yiyen takım unvanına sahip...
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