29 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a 3 müjde birden! Takımla çalışmalara başladılar

G.Saray'a 3 müjde birden! Takımla çalışmalara başladılar
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

Sofiane Feghouli'nin sakatlığıyla sarsılan Galatasaray'a, 3 isimden ise müjde geldi. Sarı-kırmızılılarda son corona virüsü testleri negatif çıkan Mbaye Diagne'nin yanı sıra, izolasyon süreci tamamlanan Emre Taşdemir ve Fatih Öztürk'ün takımla birlikte çalışmalara başladığını duyurdu. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra genel kuvvet çalışması yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışmalar üzerinde duruldu.

Ana bölümde ise oyunsal formda pas oyunları gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yapılan MR tetkikleri sonucu sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandı.

Peter Etebo'nun tedavisine devam edildi.

, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı.

Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir izolasyon ve tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Karantina süresi dolan ve yapılan üçüncü ile dördüncü testleri de negatif çıkan Mbaye Diagne antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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