04 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Onyekuru'dan şaşırtan transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray, Henry Onyekuru transferinde karşı karşıya gelmişti. Monaco'dan forma şansı bulamayan Nijeryalı futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yıldız oyuncu şaşırtan bir karar aldı. | Son dakika transfer haberleri...

Onyekuru'dan şaşırtan transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

'da forma giyen Nijeryalı yıldız 'nun geleceği hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

Onyekuru'dan şaşırtan transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forması giyen , ligin bitmesini beklemeden 'nun geri çağırmasıyla birlikte Fransız ekibine geri dönmüştü.

Onyekuru'dan şaşırtan transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu sezon Teknik Direktörü 'ın takımda görmek istemediği 'nun ocak transfer döneminde Monaco'dan ayrılması bekleniyor.

Onyekuru'dan şaşırtan transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

'ya 'den başta eski takımı olmak üzere ve 'in de ilgisi bulunuyor.

Onyekuru'dan şaşırtan transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

'ın transfer listesinde yer alan 'ya bir talip daha çıktı. ekiplerinin yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Onyekuru'dan şaşırtan transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

BELÇİKA'YA DÖNMEK İSTİYOR

'in basınına dayandırdığı habere göre; Nijeryalı futbolcunun Belçika'ya geri dönmek istediği belirtildi.

Onyekuru'dan şaşırtan transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Haberde eski takımı , , ve 'in 'yu transfer etmek istediği kaydedildi.

Onyekuru'dan şaşırtan transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

'ya konuşan 23 yaşındaki oyuncu ise, "Kesinlikle sahalara geri dönmek ve oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.

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