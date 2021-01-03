Onyekuru'dan şaşırtan transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray, Henry Onyekuru transferinde karşı karşıya gelmişti. Monaco'dan forma şansı bulamayan Nijeryalı futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yıldız oyuncu şaşırtan bir karar aldı. | Son dakika transfer haberleri...
Monaco'da forma giyen Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru'nun geleceği hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Onyekuru, ligin bitmesini beklemeden Monaco'nun geri çağırmasıyla birlikte Fransız ekibine geri dönmüştü.
Bu sezon Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'ın takımda görmek istemediği Onyekuru'nun ocak transfer döneminde Monaco'dan ayrılması bekleniyor.
Henry Onyekuru'ya Süper Lig'den başta eski takımı Galatasaray olmak üzere Fenerbahçe ve Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor.
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Onyekuru'ya bir talip daha çıktı. Belçika ekiplerinin yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Haberde eski takımı Anderlecht, Antwerp, Standard Liege ve Gent'in Onyekuru'yu transfer etmek istediği kaydedildi.
Inside Africa'ya konuşan 23 yaşındaki oyuncu ise, "Kesinlikle sahalara geri dönmek ve oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.
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