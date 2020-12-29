29 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan kimler gidecek?

G.Saray'dan kimler gidecek?
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.12.2020

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde gelecekler kadar gidecekler de önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekipte 14 yabancı bulunurken, listenin ilk sırasında Jesse Sekidika bulunuyor. İşte detaylar...

Kadrosunda 14 yabancısı bulunan Galatasaray'da ara transferde gidecek oyuncular konusunda da büyük hareketlilik yaşanacak. Gönderilecekler listesinde beklenen çıkışı yapamayan Jesse Sekidika ilk sırada yer alıyor. Onun dışında Babel veya Luyindama'ya teklif gelirse değerlendirilecek. Devre arasında bekleneni veremeyen Etebo'nun kiralık sözleşmesinin de fesih edilmesi bekleniyor. (Fotomaç)

Galatasaray'a Onyekuru transferinde sürpriz rakip! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Devre arasında G.Saray’da! İşte sözleşme şartları Devre arasında G.Saray’da! İşte sözleşme şartları
Cimbom'da Süper Lig'in eski yıldızı için girişimler başladı! Cimbom'da Süper Lig'in eski yıldızı için girişimler başladı!
Belhanda yeni sözleşme bekliyor! Görüşmeler başladı Belhanda yeni sözleşme bekliyor! Görüşmeler başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör