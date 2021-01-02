Galatasaray'da Falcao şoku!
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçında Falcao sakatlanarak oyundan çıktı.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Zorlu karşılaşmanın ikinci yarısına oyuna dahil olan Radamel Falcao, maçın 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına geldi.
YENİDEN SAKATLANDI
65 günlük aranın ardından Trabzonspor karşısında ilk kez forma giyen ve 5 dakika sahada kalan Radamel Falcao, Antalyaspor karşısında büyük bir talihsizlik yaşadı.
Maça yedek kulübesinde başlayan ancak karşılaşmanın ikinci yarısının 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına gelen Radamel Falcao daha önce sakatlık yaşadığı üst adele kısmını tutarak sahadan ayrıldı.
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