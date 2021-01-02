04 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Falcao şoku!

G.Saray'da Falcao şoku!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 Giriş Tarihi: 02.01.2021

'in 16. haftasında oynanan - maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

'in 16. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşmanın ikinci yarısına oyuna dahil olan Radamel , maçın 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına geldi.

YENİDEN SAKATLANDI

65 günlük aranın ardından Trabzonspor karşısında ilk kez forma giyen ve 5 dakika sahada kalan Radamel Falcao, Antalyaspor karşısında büyük bir talihsizlik yaşadı.

Maça yedek kulübesinde başlayan ancak karşılaşmanın ikinci yarısının 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına gelen Radamel Falcao daha önce sakatlık yaşadığı üst adele kısmını tutarak sahadan ayrıldı.

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