28 Aralık 2020, Pazartesi

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Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde sürpriz rakip!

Galatasaray'da daha önce 1.5 sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun adı, sıklıkla sarı-kırmızılı takımla anılsa da zaman zaman Fenerbahçe ile de anılıyor. Monaco'nun gözden çıkardığı Nijeryalı kanat oyuncusunun transferinde sürpriz bir rakip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 18:31 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 18:32
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Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde sürpriz rakip!

Ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla kulüpler, girişimlerde bulunacağı oyuncu listesini belirledi.

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Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde sürpriz rakip!

Türkiye'de 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde Süper Lig'in dev kulüpleri şampiyonluk yarışından kopmamak için çeşitli takviyeler yapmayı planlıyorlar.

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Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde sürpriz rakip!

Ligde zirveyi ele geçiren Galatasaray da, kadrosunu güçlendirmek ve alternatiflerini artırmak için ocak ayı transfer dönemini iple çeken kulüplerden...

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Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde sürpriz rakip!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takıma hem hücumcu hem de defans oyuncuları almayı planlayan sarı-kırmızılılarda, takımın eski yıldızlarından Henry Onyekuru liste başında bulunan isimlerden...

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Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde sürpriz rakip!

Adı zaman zaman Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan Onyekuru'nun, Monaco'dan ocak ayında ayrılması bekleniyor.

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