Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde sürpriz rakip!

Galatasaray'da daha önce 1.5 sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun adı, sıklıkla sarı-kırmızılı takımla anılsa da zaman zaman Fenerbahçe ile de anılıyor. Monaco'nun gözden çıkardığı Nijeryalı kanat oyuncusunun transferinde sürpriz bir rakip çıktı. İşte detaylar...