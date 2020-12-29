29 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber!

Cimbom'a Feghouli'den kötü haber!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 Giriş Tarihi: 29.12.2020

'ın yıldız ismi 'den kötü haber geldi. Cezayirli futbolcunun sağ üst arka adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan 'den 'a kötü haber geldi. Çekilen MR sonucunda yıldız ismin sağ üst arka adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi.

EN AZ 2 HAFTA YOK

31 yaşındaki futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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