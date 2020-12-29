29 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Alex Tyus Galatasaray'dan Real Madrid'e gitti

G.Saray'dan Real Madrid'e gitti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

Erkek Basketbol Takımı, 'ın 'e olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, transferden bonservis geliri elde edildiğini ifade etti.

Kulübü'nden transfere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "2020-2021 sezonunun Kasım ayında takımımıza katılan 'ın kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüz oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir. Alex Tyus'a kulübümüze verdiği hizmet ve sezonun forma giydiği kısmında verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

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