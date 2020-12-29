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Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! 4 ismin biletini kesti

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarda gelecek isimler kadar gidecekler de büyük önem taşırken, teknik direktör Fatih Terim, 4 ismin takımdan ayrılmasına izin verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Giriş Tarihi: 29.12.2020 18:05
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Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! 4 ismin biletini kesti

Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve 15. hafta sonrasında 1 puan farkla ezeli rakibi Beşiktaş'ın üstünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! 4 ismin biletini kesti

Florya'da son zamanlarda iyi bir hava yakalandığı bilinirken Teknik Direktör Fatih Terim, transfer çalışmalarının yanı sıra takımdan gönderilmesi planlanan futbolcular hakkında da kararını verdi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! 4 ismin biletini kesti

Devre arası transfer döneminde sezon başında Fenerbahçe'nin yarattığı etkiyi yaratması beklenen Galatasaray'da lig başında yapılamayan transferlerin telafisi yapılacak.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! 4 ismin biletini kesti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaşanan son gelişmelerin ardından takımdaki 4 ismin biletini kestiği ortaya çıktı. Sezon başında istediği takviyeleri yapamayan tecrübeli hoca, ocakta Florya'da sert değişim rüzgarları estirecek.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! 4 ismin biletini kesti

Kadrosunda 14 yabancısı bulunan Galatasaray'da ara transferde gidecek oyuncular konusunda da büyük hareketlilik yaşanacak. Gönderilecekler listesinde beklenen çıkışı yapamayan Jesse Sekidika ilk sırada yer alıyor.

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