25 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da flaş Falcao gelişmesi! Trabzonspor maçında...

G.Saray'da flaş Falcao gelişmesi! Trabzonspor maçında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.12.2020

'in 15. haftasında deplasmanına konuk olacak 'da sakatlığını atlatan , 2 ay aradan sonra maç kafilesine alındı.

'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü deplasmanda 'a konuk olacak 'da sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak olan Kolombiyalı yıldız, bordo-mavili takımla oynanacak mücadelenin kafilesine dahil edildi. Falcao, forma şansı bulması halinde Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

34 yaşındaki futbolcu, son olarak 24 Ekim'de oynanan BB Erzurumspor maçında forma giymişti.

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