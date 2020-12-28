28 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni prensi Oğulcan Çağlayan!

G.Saray'ın yeni prensi Oğulcan!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.12.2020

Galatasaray'ı bu sezon genç isimleri sırtlıyor. Taylan Antalyalı sarı-kırmızılılarda bu sezon vites yükseltirken, bu kervana Oğulcan Çağlayan da katıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Galatasaray'da bu sezon Taylan Antalyalı'nın ardından Oğulcan Çağlayan da adından söz ettirmeyi başardı. Son haftalarda sağ kanatta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki futbolcu, karşısında ileri uçta görev yaptı ve performansıyla Diagne ile 'yu gölgede bıraktı. Arda'nın attığı golde Emre Kılınç'a harika bir topuk pası veren oyuncu, Ömer Bayram'ın pasında klas da bir gol attı.

FLORYA'NIN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Oğulcan Çağlayan gecikmeli de olsa giydiği Galatasaray formasını sırtından çıkaracak gibi görünmüyor. altyapısında gösterdiği gelişim sonrasında büyük kulüplerin dikkatini çeken Oğulcan, 2013-2014 sezonu başında Galatasaray altyapısında antrenmanlara çıkmış ancak 350 bin euro'luk yetiştirme bedeli nedeniyle transferinden vazgeçilmişti.

Gaziantep, Erciyes, Kayseri ve Rize maceralarının ardından yeniden Galatasaray'ın kapılarını aralamayı başaran Oğulcan, taraftarların yeni sevgilisi olacak gibi görünüyor. (Fotomaç)

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