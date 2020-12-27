27 Aralık 2020, Pazar

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! Tam 6 yıldız

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Ocak ayında eksik görülen yerleri güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in listesindeki 6 isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 13:40
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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! Tam 6 yıldız

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'da takviye çalışmaları hızlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! Tam 6 yıldız

Ligde yer alan 21 takım, ocak ayında yapacakları takviyelerle sezonun ikinci yarısına daha güçlü kadrolarla giriş yapmayı hedefliyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! Tam 6 yıldız

Kulüplerde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın yapacağı hamleler merak konusu oldu.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! Tam 6 yıldız

Ligde aldığı galibiyetlerle öz güven kazanan sarı kırmızılılar, yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

İŞTE ASLAN'IN LİSTESİNDEKİ FUTBOLCULAR:

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! Tam 6 yıldız

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