Galatasaray 2020'yi lider bitirdi! Yeni yıl hediyesi
Son olarak Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, Alanyaspor'un da yenilmesiyle birlikte 2020 yılını lider bitirmeyi garantiledi. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri
Süper Lig'de Galatasaray rüzgarı sert esmeye devam ediyor. Sezona hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, kısa bir bocalama yaşadıktan sonra yeniden toparlandı ve zirveyi ele geçirdi. BB Erzurum galibiyetiyle başlayan 9 maçlık seride son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Cimbom bu süre içinde aldığı 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ilk sıraya oturmayı başardı. Dün de Alanyaspor, Gaziantep'e yenilince koltuk yeni sahibinde kaldı.
APOLETİ BAŞAKŞEHİR'DEN GERİ ALACAK
Aslında Fatih Karagümrük karşısında alınan yenilgi, teknik direktör Fatih Terim ve Marcao'nun kırmızı kart görmesi taraftarları korkutsa da bu yaşananlar oyuncuların şampiyonluğa olan inancını biraz da kamçıladı. Fotomaç'ın haberine göre; Dün maç eksiğiyle Alanya'nın 2 puan önüne geçen Galatasaray, 2020 yılını zirvede tamamlamış oldu. Artık şampiyonluk şarkıları daha gür söylenirken sarı- kırmızılılar, mayıs ayında geçen sezon Başakşehir'e kaptırdığı apoletini geri almayı hedefliyor.
Geçen sezon ligin ilk yarısında 17 haftayı 27 puanla 7. sırada bitiren Galatasaray bu sezon 14 maçta 29 puana ulaştı ve zirveye oturdu.
İŞTE O MÜTHİŞ SERİ:
BB Erzurum (D) 1-2 Galibiyet
Ankaragücü 1-0 Galibiyet
Sivas (D) 1-2 Galibiyet
Kayseri 1-1 Beraberlik
Rize (D) 0-4 Galibiyet
Hatay 3-0 Galibiyet
Karagümrük (D) 2-1 Mağlubiyet
Göztepe 3-1 Galibiyet
Trabzon (D) 0-2 Galibiyet
ŞAMPİYONLUK SAYILARI:
Galatasaray 22
Fenerbahçe 19
Beşiktaş 15
Trabzonspor 6
Bursaspor 1
Başakşehir 1
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