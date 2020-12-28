Galatasaray deplasmanda çok farklı!

Süper Lig'de Trabzonspor galibiyetiyle birlikte liderliğe oturan Galatasaray, bu sezon deplasmanda çok farklı bir grafik çiziyor. Sarı-kırmızılı takım, 7 maçta 5 galibiyet aldı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Süper Lig'de bu sezon sahasında 7 maçta 14 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada 7 maçta 15 puan elde etti. Böylece son 6 sezonun en iyi performansına imza attı. Geçen sezon 17 deplasman müsabakasında 5 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, bu sayıya 7 maçta ulaşmayı başardı.

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