28 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın transferde ilk hedefi Ahmed Musa!

G.Saray'ın transferde ilk hedefi netleşti! Devre arasında...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.12.2020

Yaz transfer döneminde istediği transferleri kadrosuna katamayan Galatasaray, aynı hatayı devre arasında da yapmak istemiyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör 'in de çok istediği Ahmed Musa için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Süper Lig'de zirveyi ele geçiren Cimbom transferde de harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan isimlere yönelirken, ilk bombanın Ahmed Musa olduğu ortaya çıktı. Yönetim, teknik direktör 'in ısrarla 'Alınsın' dediği Al-Nassr kulübünden ayrılan Nijeryalı yıldızın menajerleriyle hemen temasa geçti.

28 yaşındaki Ahmed Musa'ya 2+1 senelik sözleşme önerildiği ve tarafların prensipte anlaşma noktasına yaklaştığı belirtiliyor. Cimbom'un transferini bitirme noktasına geldiği 1.71 boyundaki oyuncu, sol kanatta ve forvette görev yapabiliyor. Nijeryalı futbolcu hücum hattında tam anlamıyla bir joker.

15: Nijerya Milli Takımı formasını 87 kez giyen Musa, 15 kez gol sevinci yaşadı.

16: CSKA Moskova'dan sonra Leicester City'ye giden Musa, 2018'de 16 milyon euro'ya Al-Nassr kulübüne transfer olmuştu. (Fotomaç)

G.Saray'ın yeni prensi Oğulcan! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Aslan 2020'yi lider bitirdi! Aslan 2020'yi lider bitirdi!
G.Saray'ın yeni prensi Oğulcan! G.Saray'ın yeni prensi Oğulcan!
Aslan deplasmanda çok farklı! Aslan deplasmanda çok farklı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör