Galatasaray'ın transferde ilk hedefi Ahmed Musa!

Yaz transfer döneminde istediği transferleri kadrosuna katamayan Galatasaray, aynı hatayı devre arasında da yapmak istemiyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim'in de çok istediği Ahmed Musa için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Süper Lig'de zirveyi ele geçiren Cimbom transferde de harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan isimlere yönelirken, ilk bombanın Ahmed Musa olduğu ortaya çıktı. Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla 'Alınsın' dediği Al-Nassr kulübünden ayrılan Nijeryalı yıldızın menajerleriyle hemen temasa geçti.

28 yaşındaki Ahmed Musa'ya 2+1 senelik sözleşme önerildiği ve tarafların prensipte anlaşma noktasına yaklaştığı belirtiliyor. Cimbom'un transferini bitirme noktasına geldiği 1.71 boyundaki oyuncu, sol kanatta ve forvette görev yapabiliyor. Nijeryalı futbolcu hücum hattında tam anlamıyla bir joker.

15: Nijerya Milli Takımı formasını 87 kez giyen Musa, 15 kez gol sevinci yaşadı.

16: CSKA Moskova'dan sonra Leicester City'ye giden Musa, 2018'de 16 milyon euro'ya Al-Nassr kulübüne transfer olmuştu. (Fotomaç)

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