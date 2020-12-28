28 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda krizi! Ayrılacak mı?

Galatasaray'da Belhanda krizi sürüyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fas'lı futbolcu, yıllık ücretinde indirime gitti ve kulüpte kalmak istediğini söyledi. Sarı-kırmızılı yönetim Belhanda'nın bu çağrısına yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Belhanda krizi! Ayrılacak mı?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'de son olarak 'u deplasmanda mağlup ederek liderliğe yükselen 'da gözler ara dönemine çevrildi.

Galatasaray'da Belhanda krizi! Ayrılacak mı?

Takımı şampiyonluğa taşıyacak takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncularla görüşmelere başladı.

Galatasaray'da Belhanda krizi! Ayrılacak mı?

Cimbom'da bu doğrultuda takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isim ise Younes ... Faslı futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'da Belhanda krizi! Ayrılacak mı?

Hürriyet'te yer alan habere göre, kariyerine 'da devam etmek isteyen Faslı futbolcu, menajeri William D'Avila ile birlikte sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştü.

Galatasaray'da Belhanda krizi! Ayrılacak mı?

1 MİLYON EURO İNDİRİME GİTTİ
Sezon başında yönetiminin pandemi nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren , yeni kontrat için fiyat düşürdü. Mevcut kontratında yıllık 3.35 milyon euro garanti ücret kazanan deneyimli futbolcu yeni sözleşme için 1 milyon euro'luk indirime gitti.

Galatasaray'da Belhanda krizi! Ayrılacak mı?

YÖNETİM SICAK BAKMIYOR
Yıllık 2.3 milyon euro isteyen Younes 'nın bu talebi karşılık bulmadı. Başkan ve Abdurrahim Albayrak, futbolcu cephesinden talep edilen bu rakama son derece soğuk baktı.

Galatasaray'da Belhanda krizi! Ayrılacak mı?

Teknik direktör 'in de yönetimle hemfikir olması durumunda sezon sonunda oyuncuyla yollar ayrılacak.

Galatasaray'da Belhanda krizi! Ayrılacak mı?

Bu sezon formasını 14 kez giyen 30 yaşındaki futbolcu 4 gol atıp 1 asist yaptı.

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