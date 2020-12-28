Galatasaray'da Belhanda krizi! Ayrılacak mı?
Galatasaray'da Belhanda krizi sürüyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fas'lı futbolcu, yıllık ücretinde indirime gitti ve kulüpte kalmak istediğini söyledi. Sarı-kırmızılı yönetim Belhanda'nın bu çağrısına yanıt verdi. İşte detaylar...
Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ederek liderliğe yükselen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Takımı şampiyonluğa taşıyacak takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncularla görüşmelere başladı.
Cimbom'da bu doğrultuda takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isim ise Younes Belhanda... Faslı futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Faslı futbolcu, menajeri William D'Avila ile birlikte sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştü.
1 MİLYON EURO İNDİRİME GİTTİ
Sezon başında Galatasaray yönetiminin pandemi nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren Belhanda, yeni kontrat için fiyat düşürdü. Mevcut kontratında yıllık 3.35 milyon euro garanti ücret kazanan deneyimli futbolcu yeni sözleşme için 1 milyon euro'luk indirime gitti.
YÖNETİM SICAK BAKMIYOR
Yıllık 2.3 milyon euro isteyen Younes Belhanda'nın bu talebi karşılık bulmadı. Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, futbolcu cephesinden talep edilen bu rakama son derece soğuk baktı.
Teknik direktör Fatih Terim'in de yönetimle hemfikir olması durumunda sezon sonunda oyuncuyla yollar ayrılacak.
Bu sezon Galatasaray formasını 14 kez giyen 30 yaşındaki futbolcu 4 gol atıp 1 asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları