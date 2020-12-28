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GALATASARAY

Galatasaray'da kalede devrim!

Cimbom'da kalede devrim!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'nın uzun süreli sakatlığı sonrasında kalede şans bulan Fatih Öztürk ve Okan Kocuk, Uruguaylı'yı aratmadı. Cimbom, ligin en az gol yiyen takımı oldu. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Galatasaray ligde zirveye çıkarken bunu fenomen kalecisi 'sız başarması da dikkat çekiciydi. Geçen sezon maçında sakatlanan Uruguaylı eldiven herkesi üzerken Fatih Öztürk ve Okan Kocuk üzerinde de ister istemez büyük bir gölge oluşturdu. Ancak buna rağmen iki kaleci de genel itibarıyla başarılı maçlar çıkardı ve Muslera'yı aratmadı. Cimbom bu sezon 14 maçın 6'sında kalesini gole kapattı. Dünkü maçın ardından Alanya'yı da geçip 10 golle ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı, +15 averaj yaptı.

MUSLERA'NIN ARTIK İKİ RAKİBİ VAR

Kasımpaşa'dan transfer edilen Fatih Öztürk bu sezon 8 maça çıktı, 5 gol yedi, 4 maçta kalesini kapattı. Okan ise 6 maçta forma giydi, o da 5 gol yedi, 2 maçta gol izni vermedi. Birbirlerini başarılı bir şekilde tamamladılar. İkinci yarıda kaleye geçmeye hazırlanan Muslera'ya da ciddi rakip oldular. (Fotomaç)

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