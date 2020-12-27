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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni maestrosu

Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da takviye çalışmaları hızlandı. Ocak ayında yapacağı transfer hamleleriyle sezon sonunda 23. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, yıldız ismin transferi için yönetime talimat verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 15:43
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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni maestrosu

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray'da yüzler gülüyor.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni maestrosu

Sarı-kırmızılılar, dev derbide rakibini 2-0 yenerek Alanyaspor'un Gaziantep FK'ya mağlup olması sonrası liderliğe yükseldi.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni maestrosu

Cimbom, 16. haftada sahasında oynayacağı Antalyaspor engelini aşarak yoluna devam etmek isterken, ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni maestrosu

Aslan, 5 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni maestrosu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Transfer yapacağız ve birçok girişimimiz var. Biz taraftarımızın ne istediğini biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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