Galatasaray'da Arda Turan parlıyor

Yaz transfer döneminde 11 yıl aradan sonra Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, sarı-kırmızılılarda ikinci baharını yaşıyor. Deneyimli yıldız, son olarak Trabzonspor maçında performansıyla göz doldurdu. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Ligdeki 3. golünü kaydeden yıldız futbolcu her geçen hafta performansını artırmaya ve beğeni toplamaya devam ediyor. Fatih Terim'in yokluğunda takıma hem ağabeylik hem de liderlik yapan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın çıkışında önemli pay sahibi olan isimler arasında yer alıyor.

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