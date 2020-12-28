28 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Arda Turan parlıyor

Arda Turan parlıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.12.2020

Yaz transfer döneminde 11 yıl aradan sonra Galatasaray'a geri dönen , sarı-kırmızılılarda ikinci baharını yaşıyor. Deneyimli yıldız, son olarak maçında performansıyla göz doldurdu. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Ligdeki 3. golünü kaydeden yıldız futbolcu her geçen hafta performansını artırmaya ve beğeni toplamaya devam ediyor. 'in yokluğunda takıma hem ağabeylik hem de liderlik yapan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın çıkışında önemli pay sahibi olan isimler arasında yer alıyor.

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