Frutti Extra Bursaspor 73-92 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Frutti Extra Bursaspor ile Galatasaray karşılaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 92-73 kazandı.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta özellike Williams ile etkili olan Galatasaray, 4. dakikayı 12-4 üstün geçti. Rakibine göre daha enerjik ve kontrollü hücumlar yapan konuk ekip, Göksenin Köksal ve Tyus'ın da devreye girmesiyle çeyreği 25-16 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe hızlı başlayıp Jones ve Newman ikilisiyle 7 sayı bulan Frutti Extra Bursaspor, 12. dakikada farkı 2'ye (23-25) indirdi. Bu periyotta takım halinde daha iyi savunma yapan ve set hücumlarıyla etkili olan Bursa temsilcisi, 17. dakikada skoru eşitledi: 36-36. Soyunma odasına Galatasaray'ın 43-39 üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü çeyreğin başında Kadji ile üst üste üçlükler bulan Frutti Extra Bursaspor, uzun süre sonra skorda üstünlüğü yakaladı: 45-43. Molanın ardından Galatasaray; Yiğit Arslan, Motum ve Williams ile hücumda etkili olarak 9-0'lık seri yakaladı ve skoru 52-45'e getirdi. Hücumda top kayıpları yapan Bursa temsilcisi karşısında daha istekli oynayan sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 19 sayı önde girdi: 50-69.
Son çeyrekte Galatasaray, rakibine skorda geri dönüş şansı tanımadı ve salondan 92-73 galip ayrıldı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA "MORAL" DAVETİ
Karşılaşmayı, Bursa Sağlık Müdürlüğünde görevli 112 Acil Servis çalışanları da izledi.
Yaklaşık 30 sağlık personeli, Bursa Büyükşehir Belediyesince kendilerine moral olması için davet edildikleri maçta tribünde yer aldı.
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