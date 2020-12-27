27 Aralık 2020, Pazar

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Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli...

Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Sofiane Feghouli ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

Futbol Takımı, 'in 16. haftasında Fraport TAV ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli...

Kulübün açıklamasına göre, ligin 15. haftasında deplasmanda 'u 2-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, 2 Ocak Cumartesi günü sahasında yapacağı maç öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli...

'ndeki antrenmanda dünkü mücadelesinde 90'ar dakika forma giyen oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli...

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanda teknik çalışmalar üzerinde durdu. Ana bölümünde dar alan oyunları oynanan idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli...

28 Aralık Pazartesi günü izin yapacak olan , maçı hazırlıklarına 29 Aralık Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli...

FEGHOULI'NİN DURUMU MR'DAN SONRA NETLEŞECEK

müsabakasında sakatlanan 'nin durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli...

Karşılaşmanın ilk yarısında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Feghouli, 33. dakikada oyundan çıkmıştı.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli...

Ayrıca sakatlığı süren kaleci , salon çalışmasının ardından kaleci antrenörleri eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli...

, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada özel çalışırken, Oghenekaro Etebo günü tedaviyle geçirdi.

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