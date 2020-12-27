Galatasaray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli...
Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Sofiane Feghouli ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kulübün açıklamasına göre, ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, 2 Ocak Cumartesi günü sahasında yapacağı maç öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü Trabzonspor mücadelesinde 90'ar dakika forma giyen oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanda teknik çalışmalar üzerinde durdu. Ana bölümünde dar alan oyunları oynanan idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
28 Aralık Pazartesi günü izin yapacak olan Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına 29 Aralık Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
FEGHOULI'NİN DURUMU MR'DAN SONRA NETLEŞECEK
Trabzonspor müsabakasında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
Karşılaşmanın ilk yarısında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Feghouli, 33. dakikada oyundan çıkmıştı.
Ayrıca sakatlığı süren kaleci Fernando Muslera, salon çalışmasının ardından kaleci antrenörleri eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti.
Ryan Babel, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada özel çalışırken, Oghenekaro Etebo günü tedaviyle geçirdi.
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