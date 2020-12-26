26 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Okan Kocuk: Muslera'dan kaleyi devralmak çok zor

Muslera'dan kaleyi devralmak çok zor
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

'in 15. haftasında 'ın 2-0 üstünlüğü ile biten maçın ardından sarı-kırmızılıların file bekçisi Okan Kocuk açıklamalarda bulunduç Koçuk, "Muslera gibi kaleciden sonra kaleyi devralmak çok zor iş. Benim gördüğüm en iyi kaleci o." dedi.

Galatasaraylı kaleci Okan Kocuk, karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.Muslera'dan sonra kalesini korumanın çok zor olduğunu dile getiren Okan, "Muslera gibi kaleciden sonra kaleyi devralmak çok zor iş. Benim gördüğüm en iyi kaleci o. Fatih Ağabey ile birlikte kaleyi teslim attık. Çok iyi savunma yapıyoruz. Gol yemeden zor bir deplasmandan 3 puan aldık. Hocamız hafta içi çok iyi çalıştırdı ve taktikleri eksiksiz yerine getirdik" dedi.

Trabzonspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getiren Okan, "Buradan galibiyetle ayrılmak çok iyi. Mücadele veren tüm takım arkadaşlarıma tebrikler. Takım halinde çok iyiydik. Hocamız yukarıda olsa bile bizi çok iyi çalıştırdı. Taktik disiplinle kazandık." şeklinde konuştu.

Oğulcan Çağlayan: Mayıs ayında zirvede olacağız

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Belhanda G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı Belhanda G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
Toroğlu'dan Terim yorumu: Maçı tribünden daha iyi okuyor Toroğlu'dan Terim yorumu: Maçı tribünden daha iyi okuyor
Şahin maç sonu konuştu! Beklediğimizden kolay geçti Şahin maç sonu konuştu! "Beklediğimizden kolay geçti"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör