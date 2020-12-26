Okan Kocuk: Muslera'dan kaleyi devralmak çok zor
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile biten maçın ardından sarı-kırmızılıların file bekçisi Okan Kocuk açıklamalarda bulunduç Koçuk, "Muslera gibi kaleciden sonra kaleyi devralmak çok zor iş. Benim gördüğüm en iyi kaleci o." dedi.
Galatasaraylı kaleci Okan Kocuk, Trabzonspor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.Muslera'dan sonra Galatasaray kalesini korumanın çok zor olduğunu dile getiren Okan, "Muslera gibi kaleciden sonra kaleyi devralmak çok zor iş. Benim gördüğüm en iyi kaleci o. Fatih Ağabey ile birlikte kaleyi teslim attık. Çok iyi savunma yapıyoruz. Gol yemeden zor bir deplasmandan 3 puan aldık. Hocamız hafta içi çok iyi çalıştırdı ve taktikleri eksiksiz yerine getirdik" dedi.
Trabzonspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getiren Okan, "Buradan galibiyetle ayrılmak çok iyi. Mücadele veren tüm takım arkadaşlarıma tebrikler. Takım halinde çok iyiydik. Hocamız yukarıda olsa bile bizi çok iyi çalıştırdı. Taktik disiplinle kazandık." şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları