27 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray deplasmanda daha iyi!

Galatasaray bu sezon dış saha performansıyla dikkat çekiyor. Son olarak lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen sarı kırmızılılar, bu sezon evinde oynamadığı maçlarda daha fazla puan topladı. İşte Galatasaray'ın deplasman karnesi...

Galatasaray deplasmanda daha iyi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

'de geride kalan 15 haftanın birini bay geçen , sahasında ve deplasmanda yedişer maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım, sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı ve 14 puan topladı. 'in öğrencileri, dış sahada ise 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan elde etti. Deplasmanda iç sahaya göre 1 puan fazla alan Galatasaray, bu performansıyla hem taraftarının yüzünü güldürdü hem de zirve yarışında yer aldı.

Galatasaray deplasmanda daha iyi!

DEPLASMANDA DAHA FAZLA GOL ATTI
, deplasmanda ev sahibi olduğu maçlara göre daha fazla gol sevinci yaşadı. Stadı'ndaki müsabakalarda 12 gol atıp 5 gol yiyen sarı-kırmızılılar, dış sahada 13 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü.

Galatasaray deplasmanda daha iyi!

SON 6 SEZONUN EN İYİ DIŞ SAHA PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda son 6 sezonun en iyi performansını sergiliyor. 'de bu sezon rakip sahada çıktığı 7 maçta 15 puan elde eden , son dönemlerdeki en iyi deplasman performansına imza attı.

Son olarak 2014-2015 sezonunda deplasmanda çıktığı ilk 7 müsabakada 15 puan alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki dönemde dış sahada yaşadığı sorunlarla dikkati çekti. Galatasaray, rakip sahadaki ilk 7 deplasman maçı dikkate alındığında 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017'de 14, 2017-2018'de 10, 2018-2019 ve 2019-2020'de 9 puan aldı.

Galatasaray deplasmanda daha iyi!

GEÇEN SEZONUN GALİBİYET SAYISINI YAKALADI
'in öğrencileri, geçen sezon deplasmandaki 17 maçta elde ettiği galibiyet sayısına 7 müsabakada ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunda dış sahadaki 17 karşılaşmada 5 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. , bu sezon bu galibiyet sayısını ilk 7 mücadelede elde etti. Galatasaray, 17 deplasman maçında 4 kez kazanabildiği 2015-2016 sezonunu da geride bıraktı.

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