Galatasaray deplasmanda daha iyi!
Galatasaray bu sezon dış saha performansıyla dikkat çekiyor. Son olarak lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen sarı kırmızılılar, bu sezon evinde oynamadığı maçlarda daha fazla puan topladı. İşte Galatasaray'ın deplasman karnesi...
Süper Lig'de geride kalan 15 haftanın birini bay geçen Galatasaray, sahasında ve deplasmanda yedişer maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım, sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı ve 14 puan topladı. Fatih Terim'in öğrencileri, dış sahada ise 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan elde etti. Deplasmanda iç sahaya göre 1 puan fazla alan Galatasaray, bu performansıyla hem taraftarının yüzünü güldürdü hem de zirve yarışında yer aldı.
DEPLASMANDA DAHA FAZLA GOL ATTI
Galatasaray, deplasmanda ev sahibi olduğu maçlara göre daha fazla gol sevinci yaşadı. Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda 12 gol atıp 5 gol yiyen sarı-kırmızılılar, dış sahada 13 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü.
SON 6 SEZONUN EN İYİ DIŞ SAHA PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda son 6 sezonun en iyi performansını sergiliyor. Süper Lig'de bu sezon rakip sahada çıktığı 7 maçta 15 puan elde eden Galatasaray, son dönemlerdeki en iyi deplasman performansına imza attı.
Son olarak 2014-2015 sezonunda deplasmanda çıktığı ilk 7 müsabakada 15 puan alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki dönemde dış sahada yaşadığı sorunlarla dikkati çekti. Galatasaray, rakip sahadaki ilk 7 deplasman maçı dikkate alındığında 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017'de 14, 2017-2018'de 10, 2018-2019 ve 2019-2020'de 9 puan aldı.
GEÇEN SEZONUN GALİBİYET SAYISINI YAKALADI
Fatih Terim'in öğrencileri, geçen sezon deplasmandaki 17 maçta elde ettiği galibiyet sayısına 7 müsabakada ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunda dış sahadaki 17 karşılaşmada 5 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu sezon bu galibiyet sayısını ilk 7 mücadelede elde etti. Galatasaray, 17 deplasman maçında 4 kez kazanabildiği 2015-2016 sezonunu da geride bıraktı.
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