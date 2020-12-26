Oğulcan Çağlayan: Mayıs ayında zirvede olacağız
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile biten maçın ardından bir gol kaydeden Oğulcan Çağlayan açıklamalarda bulundu. Çağlayan, "Ligin zirvesindeyiz. İnşallah her sene olduğu gibi mayıs ayında yine zirvede Galatasaray olacak" dedi.
Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-0 yendiği maçta sarı-kırmızılı takım adına bir gol kaydeden Oğulcan Çağlayan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Trabzonspor karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Oğulcan, ""Ben de emin değildim ofsayttan. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Kazanmaya devam ediyoruz. Ligin zirvesindeyiz. İnşallah her sene olduğu gibi mayıs ayında yine zirvede Galatasaray olacak. Tek gayemiz bu. İnşallah taraftarlarımızı mutlu ederiz. Sen atacaksın diyordu Emre Kılınç. Gol mü değil mi diye Eray Ağabey'e bakıyordum. Ofsayt değil dedi, hakeme bakıyordum. Bu başlangıç oldu. İnşallah Galatasaray için uzun yıllar gol atmaya devam ederim" dedi.
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