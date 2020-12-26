Özellikle son dönemlerde Galatasaray'ın transferlerinde başrol oynayan menajer William D'Avila, sarı-kırmızılılara Anderson Niangbo'yu önerdi. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Aslan'ın transferlerinde başrol oynayan menajer William D'Avila bir başka oyuncusunu daha önerdi. D'Avila'nın, Gent'te forma giyen ve temsilciliğini yaptığı Anderson Niangbo'yu yönetime söylediği kaydedildi. 21 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu bu sezon 16 maça çıkarken 1 gol attı. 1.72 boyundaki Niangbo süratiyle dikkat çekiyor. (Fotomaç)

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