26 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a Anderson Niangbo teklifi!

D'Avila Cimbom'a o ismi teklif etti!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

Özellikle son dönemlerde 'ın transferlerinde başrol oynayan menajer William D'Avila, sarı-kırmızılılara 'yu önerdi. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Aslan'ın transferlerinde başrol oynayan menajer William D'Avila bir başka oyuncusunu daha önerdi. D'Avila'nın, Gent'te forma giyen ve temsilciliğini yaptığı 'yu yönetime söylediği kaydedildi. 21 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu bu sezon 16 maça çıkarken 1 gol attı. 1.72 boyundaki Niangbo süratiyle dikkat çekiyor. (Fotomaç)

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